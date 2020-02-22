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Kırmızı ışıkta geçen otomobilin polis aracını devirdiği kaza güvenlik kamerasında

22 Şubat 2020 14:14

Denizli’de kırmızı ışıkta geçen otomobilin polis aracına çarparak devirmesi güvenlik kameralarına yansıdı.Kazada yaralanan 2 polis memuru vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. 

Saltak Caddesi üzerinden gelen otomobil kırmızı ışıkta geç devriye görevindeki polis aracına yandan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile polis aracı devrilerek yan yattı.

Kazada devrilen polis aracındaki yaralı polis memurları araçtan çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı. Hafif yaralanan polis memurları ile otomobil sürücüsü, ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, otomobil sürücüsünün hastanede yapılan kontrollerde 161 promil alkollü olduğu öne sürüldü.

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