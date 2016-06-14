Kırmızı - beyaz renkler Eyfel Kulesi'ni süsledi

Euro 2016’da sosyal medyadan en çok etkileşimi yapan ülkenin renkleri, maç gününde Eyfel Kulesi’nin ışıklarını süsleyeceğinin belirtilmesi üzerine #TUR ve #BizBittiDemedenBitmez hashtaglerini yoğun olarak kullanan Türk futbolseverler, atılan tweetlerin yüzde 36'lık bir dilimle 1. sırada yer aldı. Bu sonucun ardından Eyfel Kulesi'nde yaklaşık 10 dakika boyunca süren Türk bayrağının ve kırmızı-beyaz ışıkların yer aldığı bir ışık gösterisi düzenlendi. En çok sosyal medya etkileşimi sağlayan Türkiye’nin kırmızı-beyaz renkleri Almanya-Ukrayna maçı sonrasında tarihi kulede parladı.