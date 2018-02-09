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Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi: İddialar 9 ay öncesine ait, niye şimdi servis ediliyor?

09 Şubat 2018 16:12

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde tanıştığı bir kadını zorla kaçırıp ormanlık alanda darp ettiği iddialarını yalanladı. Çiftçi, "Söz konusu iddialar, 9 ay öncesine ait iken neden şimdi servis edildiği de kamuoyu tarafından sorgulanmalıdır" dedi. Vali Çiftçi, makamında düzenlediği basın toplantısında, hakkında yayınlanan haberlerin asılsız olduğunu iddia etti. İddialara ilişkin açıklama yapmak zorunda kaldığını dile getiren Çiftçi, 21 yıllık kamu hizmetinde haktan, hukuktan, doğruluktan, devletinden ve milletinden asla taviz vermediğini ileri sürdü. Çiftçi, açıklamalarına şöyle devam etti: "Daima halkımızın çıkarlarını gözettim. Bu durumdan rahatsız olanlar olmuştur. Devletime, milletime, aileme halel getirecek hiçbir faaliyetin içerisine girmedim. Bundan sonra da asla girmeyeceğimi beni tanıyanlar ve halkımız çok iyi bilir. Çıkarları zarar görenler, kamuoyunda şahsımla ilgili yayınlanan görüntülerde meczup bir kişinin saldırısını ve iftiralarını içeren haberlerle izzet ve onurum alçakların kullandığı kumpas taktiği ile itibar suikastına kurban edilmeye çalışılmaktadır. Bu haysiyet cellatları, bu taktiklerini her dönem kendilerine tehdit olarak gördüğü kişilere yapmış ve yapmaya da devam etmektedirler. Konu yargıya intikal etmiş iken tek taraflı bir iftirayı ve iddiayı, basınımızın haber diye vermesi bir maksatlı bir yayın yapıldığını göstermektedir. Söz konusu iddialar, 9 ay öncesine ait iken neden şimdi servis edildiği de kamuoyu tarafından sorgulanmalıdır."

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