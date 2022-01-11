Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler 25 metrelik çukurda yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yündalan köyünün Meralık mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler bölgede yaptığı incelemede 1.5 metre çapında, 25 metre derinliğinde çukur içerisinde şüphelilerin olduğunu tespit etti.