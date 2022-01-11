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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler 25 metrelik çukurda yakalandı

Kaçak kazı yapan definecilere yönelik yapılan operasyonda 3 kişi suçüstü yakalandı

11 Ocak 2022 13:49

Kırklareli’nde kaçak kazı yapan definecilere yönelik yapılan operasyonda 3 kişi suçüstü yakalandı.
 
Kırklareli'nde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
 
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yündalan köyünün Meralık mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
 
Ekipler bölgede yaptığı incelemede 1.5 metre çapında, 25 metre derinliğinde çukur içerisinde şüphelilerin olduğunu tespit etti.
 
Düzenlenen operasyonda İ.A, S.U. ve E.A. kazdıkları çukurda yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.
 
Zanlıların çukuru jeneratöre bağladıkları elektrikli kazıcıyla kazdıkları, çukura halatla indikleri tespit edildi.
 
Kaynak: İHA
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