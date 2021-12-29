Kırklareli'de sel; "20 senede aldığım bütün eşyalar gitti"

“Hem ön dere hem de arka dere taştı. Ben böyle bir taşkın görmedim. Her taraftan evi içerisi su doldu. Suları yetiştiremedim balkondan atmaya. 20 senede aldığım bütün eşyalar hepsi gitti. Hala içeriden su temizliyorum ve hala içerisi çamur içinde. Eşyalarımın hepsi gitti hiçbir eşyam kalmadı. Şuanda kadar ben böyle bir şey yaşamadı. Daha öncede dere taşardı fakat bu şekilde değildi. Çocuklarımı kaynanama gönderdim eşimle birlikte bende evde kaldım suyu kesmek için baktım olmuyor camdan içeri girmeye başladı ve camı açık bırakıp çatıya çıktım. Akşam orada çatıda bekledi.”