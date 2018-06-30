Kırık bacakla sınava giren öğrencinin bandajları çıkarıldı

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. 2 milyondan fazla öğrencinin girdiği sınava Afyonkarahisar'dan katılanlar arasında kendine ait attan düşerek ayağını kıran Ahmet Can Dikmen de yer aldı. Kendisi gibi sınava girecek arkadaşlarının ve koltuk değneklerinin yardımıyla sınavın yapılacağı okula gelen Dikmen'i arayan polisler sol ayağındaki sargıyı çıkarmasını istedi. Arkadaşlarının yardımıyla okul bahçesine oturan Dikmen, sargıyı çıkardıktan sonra yine arkadaşlarının yardımıyla ayağa kalkarak sınavın yapılacağı okul kapısının önüne geldi. Polisler tarafından üzeri aranan Dikmen koltuk değneklerinin desteği, görevliler ve arkadaşlarının yardımıyla sınav salonuna götürüldü.