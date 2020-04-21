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Kırgızistan ve Romanya'da mahsur kalan Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

21 Nisan 2020 17:03

Romanya ve Kırgızistan'da bulunan Türk vatandaşlarını taşıyan uçaklar, İstanbul Havalimanı'na indi. 

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan vatandaşların tahliyesine başlandı.

THY, 20-28 Nisan tarihleri arasında 59 ülkeden 195 uçuşla 25 bine yakın vatandaşın Türkiye’ye getirileceğini duyurdu. 

Tahliye operasyonunda bugün Romanya ve Kırgızistan'da bulunan Türk vatandaşlarını taşıyan uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi.

Öğleden sonra İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçaklara giren özel kıyafetli sağlık görevlilerinin ilk kontrollerinin ardından yolcular otobüslere bindirilerek karantinaya alınacakları yurtlara götürüldü.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten gelen Türk vatandaşlarının İstanbul'da, Romanya'nın başkenti Bükreş'ten gelen Türk vatandaşlarının ise Düzce'de bir yurtta karantinaya alınacağı öğrenildi.

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