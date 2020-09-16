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Kırgızistan’daki dev heyelan böyle görüntülendi

Bölgede yeni heyelan riskinin olduğu ifade ediliyor

16 Eylül 2020 18:05

Kırgızistan’daki en büyük kömür yataklarından birinin yakınında yaşanan heyelan şiddetli bir gürültü eşliğinde görüntülendi.

Kırgızistan’daki en büyük kömür yataklarından birinin yakınında büyük bir heyelan meydana geldi. Yoldan geçen otomobillerin sürücüleri ve maden işçileri doğa olayını telefonlarına kaydetti.

Sosyal medyadan paylaşılan videoda, heyelanda dağ tepesindeki büyük kayanın da içinde olduğu çok sayıda kayanın dev bir alanı etkilediği görülüyor.

Ön belirlemeye göre olaydan kimse etkilenmezken heyelanın Kara Keçe nehrini ve Dıykan–Kara Keçe karayolunu kapattığı aktarılıyor.

Bölgede yeni heyelan riskinin olduğu ifade ediliyor.

Kara Keçe, yaklaşık 400 milyon ton kapasiteyle Kırgızistan’ın en büyük kömür yataklarından biri olarak kabul ediliyor.

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