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Kirazlıyayla’da yaşam alanlarını savunan kadınlar gözaltına alındı

08 Haziran 2020 14:56

Bursa'nın Kirazlıyayla köyünde yapılması planlanan Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi'ne karşı haftalardır mücadele eden köylü kadınlar gözaltına alındı.

Birgün gazetesinden Gökay Başcan’ın haberine göre Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla köyünde flotasyon (cevher zenginleştirme) ve atık tesisine karşı direnen 9 köylü ifadeye çağrıldı. İfadelerini ardından Gülizar Canbaz, Emine Çip, Hatice Kara, Nermin Çetin ve Kaniye Karasu gözaltına alınırken, Ferhat Fındıl, Ömer Güler, Muhammed Çakır ve Hüseyin Tekin serbest bırakıldı. Yenişehir Jandarma Karakolu’nda bekletilen kadınların öğleden sonra savcılığa çıkartılacağı belirtildi.

Dün akşam saatlerinde flotasyon tesisinin yapıldığı bölgeye malzeme taşıyan beton mikserinin, mikserde kalan atıkları göle boşalttığı gerekçesiyle köylüler tepki gösterdi. Bahçelerini suladığı, hayvanlarını otlattığı gölün kirletilmesine tepki gösteren köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Atıkların boşaltıldığı göle giden köylüler bir süre şirket yetkilileriyle tartıştı. Şirket çalışanlarının döktükleri atık nedeniyle tepki gösterdiklerini belirten köylüler, çalışanların kendilerine hakaret ettiğini söyledi.

Dün akşam yaşanan olay nedeniyle günün erken saatlerinde jandarma tarafından evden alınan köylüler, Yenişehir Jandarma Karakolu’na götürüldü. İfade veren 9 kişiden kadınlar gözaltına alınırken, erkekler serbest bırakıldı. Kadınların öğleden sonra savcılığa çıkartılacağı belirtildi.

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