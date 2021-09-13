“Kiralarda artış sürüyor; beklenmedik bir şey yaşıyoruz”

T24 Ekonomi Servisi

T24’ün sorularını yanıtlayan Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, son dönemde çok konuşulan kira artışlarının önümüzdeki dönemde de süreceği öngörüsünde bulundu. Geçmiş dönemlerde okulların açılmasıyla kiralık talebinin azaldığını belirten Tandoğan, bu sene böyle olmadığını ve kiralık arayışlarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Emlak ilanları sitesi Hepsiemlak’ın Genel Müdürü Tandoğan, “Çünkü konu öğrencilerin kiralık ev arayışından çıktı, konuta parası yetmeyen, emlak alamayan herkes kiralık arayışına döndü” dedi.

Tandoğan şunları söyledi: “Beklenmedik bir şey yaşıyoruz, normalde her sene temmuz ve ağustos ayında kiralarda artış olur, eylül başından itibaren dengelenmeye başlardı. Bu yıl ise eylülde de artış devam ediyor” diye konuştu.

"Kiralık talebi böyle sürecek"

Zeynep Tandoğan, geçmişte emlak arayanların üçte birinin kiralık, üçte ikisinin satılık ev aradığını, fakat bu yıl bu oranların eşitlendiğini kaydetti. Tandoğan, önümüzdeki dönemde de kiralık talebinin satılığa eşit düzeyde devam edeceği öngörüsünde bulundu.