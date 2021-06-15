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Kimyasal madde üretilen tesisteki şiddetli patlama kamerada

Yangının nedeni henüz bilinmiyor

15 Haziran 2021 15:49

ABD'nin Illinois eyaletinde kimyasal madde üretilen bir fabrikada çıkan yangın sırasında şiddetli patlama meydana geldi. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Rockton'da dün gres yağı, metal işleme sıvıları ve temizleyicilerin üretildiği bir tesiste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Tesisteki kimyasallar nedeniyle alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Söndürme çalışmaları sırasında ise korku dolu anlar yaşandı. Yangın devam ederken büyük bir patlama meydana geldi.

Kameralara saniye saniye yansıyan patlama anında tesisten alev topu yükseldiği görüldü.

Rockton polisi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bölge sakini için tahliye emri verildiğini duyurdu.

Rockton İtfaiye Şefi Kirk Wilson ise yangının birkaç gün daha sürmesinin beklendiğini belirtti.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: İHA

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