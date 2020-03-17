Koronavirüs | Kimya Mühendisleri Odası Şube Başkanı Top: Dezenfektanın fazla kullanımı, enfeksiyona yol açabilir

Tüm dünyada 7000 insanın yaşamını yitirmesine neden olan Koronavirüs'ten korunmak için Türkiye'de vatandaşların tedbir amaçlı dezenfektan ve kolonya kullanımı artarken Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Selin Top, "Sağlık bakanlığı tarafından onaylı olan ürünler kullanılmalı. Merdiven altı ürünlere dikkat edilmeli" dedi.



“Bu ürünlerin fazla miktarda kullanılması sonucunda ciltte tahriş ve çatlamalar meydana geliyor" diyen Top, "Bu çatlamalar sonucunda bir enfeksiyon söz konusu olabilir" diye konuştu.



Dezenfektanın su ve sabuna erişilemeyen yerlerde kullanılması tavsiyesinde bulunan Selin Top,"Virüsü en etkili dağıtabilecek şey su ve sabun. Bu yüzden su ve sabuna ulaşılamadığı noktada dezenfektan kullanılmasını öneriyoruz" ifadesini dile getirdi.

DAHA FAZLA KİMYASAL, DAHA İYİ TEMİZLİK ALGISI VAR



Daha iyi temizlik yapılacak algısıyla çamaşır suyu ve üzerine tuz ruhu gibi temizlik ürünlerinin arttığına dikkati çeken Top, "Bundan kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Bu kadar yüksek miktarda kimyasalın kapalı alanda kullanımı özellikle solunum güçlüğü yaşayan insanlar için ciddi bir tehlike" dedi.