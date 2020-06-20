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Kimliğini unutan çocuk, tüm çabalara rağmen sınava giremedi

20 Haziran 2020 11:22

Bolu’da, LGS sınavına gireceği okula geldiğinde kimliğinin yanında olmadığını fark eden öğrenci, okul müdürünün tüm çabalarına rağmen kimliğine ulaşamayınca sınava giremedi.

Sınava girmek için 50. Yıl İlköğretim Okulu’na gelen bir öğrenci, içeride yapılan kontrollerde kimliğinin olmadığını fark etti. Öğrencinin durumu okul yetkililerine söylemesi üzerine küçük çocuk bir otomobile bindirilerek kimliğini alması için evine gönderildi. Evine giden öğrenci anne ve babasının işe gittikleri için evde olmamaları üzerine tekrar okula döndü. Öğrencinin sınava girmesi için yardım etmeye çalışan okul müdürü, çocuğu geçici kimlik çıkartması için Nüfus Müdürlüğü’ne gönderdi.

Sınava girebilmesi için son 15 dakika içinde nüfus müdürlüğüne gönderilen öğrenci tüm çabalara rağmen sınava yetişemediği için LGS'ye giremedi.

 

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