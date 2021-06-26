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Kimi saniyelerle, kimi dakika ile kaçırdı; YKS'ye geç kalan öğrenciler içeri alınmadı

26 Haziran 2021 11:47

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen  2 milyon 607 bin 903 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Türkiye genelinde YKS sınavının ilk oturumu olan TYT'ye katılan öğrenciler, geç kalınca içeri alınmadı. 

Birçok ilde sınava geç kalanların yaşadığı panik ve heyecan kameralara yansırken, sınava dakika farkla geç kalanlar duruma isyan etti. 

 

ÖSYMTYTYKSsınava geç kalanlar

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