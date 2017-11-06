Kim Milyoner Olmak İster'de herkesi şaşırtan soru!

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde, Bursalı köy futbol takımı Yörükalispor'da Ganalı futbolcuya transfer ücreti olarak ne ödendiği sorusu herkesi şaşırttı. ATV'de Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümüne ilginç soru damga vurdu. Kim Milyoner Olmak İster'in 4 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde, 18 yaşındaki yarışmacı Seray Yoldaş'a sorulan futbol sorusu sorusu dikkat çekti. Programda 60 bin liralık 9. soruda, “Bursalı köy futbol takımı Yörükalispor’a Ganalı futbolcu Mohammed Sumaila’yı bir aylığına transfer etmek için köylüler hangisiyle ödeme yapmışlardır?” diye ilginç bir soru yöneltildi. Bu sorunun cevabı ise '10 kilo zeytinyağı' şıkkıydı. Ancakilginç sorunun yanıtını 'İpekli kumaş' olarak veren genç yarışmacı elendi ve 15 bin TL aldı. Türkiye’nin çeşitli illerinde 5 yıldır amatör takımlarda futbol oynayan Ganalı futbolcu Mohammed Sumaila, lig arasında Bursa’nın Mudanya ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasında oynamak için köy takımı olan Yörükalispor’a transfer olmuştu.