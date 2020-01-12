Kim Milyoner Olmak İster'in ağırladığı konuşma engelli Ümmü Gülsüm sosyal medyanın gündeminde

Oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster çocukken geçirdiği bir hastalık nedeniyle konuşma yetisini kaybeden Ümmü Gülsüm'ü ağırladı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için bu kez farklı bir format izlendi. Soruların cevabını tahtaya yazan Ümmü Gülsüm için 'son kararı' belirten kartlar hazırlandı.

Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ümmü, yarışmadan 125 bin TL ile para ödülü ile ayrıldı.

Sosyal medyada gündem olan Ümmü Gülsüm'e kullanıcılar destek mesajlarını paylaşırken, yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun yarışmacı ile kurduğu iletişim takdir topladı.