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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan matematik dünya üçüncüsü, 3. soruda elendi

02 Ekim 2021 13:57

Kim Milyoner Olmak İster'e uluslararası bir matematik yarışmasında üst üste iki kez dünya üçüncülüğü kazandığını ifade eden bir yarışmacı katıldı. Yarışmacı "Filika, genellikle hangi araçta bulunur?" sorusuna yanlış cevap verince elendi.

ATV ekranlarında yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programına İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Duygu Dilbaz isimli bir yarışmacı katıldı. Kendini tanıttığı bölümde çeşitli uluslararası yarışmalara katıldığını ifade eden Dilbaz, Rusya'da düzenlenen bir matematik yarışmasında da iki kez üst üste dünya üçüncülüğü kazandığını söyledi.

 

Kim Milyoner Olmak İstermatematik dünya üçüncüsüDuygu Dilbaz3. soruda elendi

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