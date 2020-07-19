Kim Milyoner Olmak İster'deki 'Türkan Moray' sorusu gündem oldu

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, programına 'Yeşilçam' sorusu damga vurdu.

'Türkan Moray' cevabı sosyal medyada çok konuşuldu. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye 60.000 TL değerindeki "1968 yapımı 'Dünyanın En Güzel Kadını' adlı Yeşilçam filminde hangi adda bir karakter yer almaktadır?" sorusu damga vurdu.

"1968 yapımı 'Dünyanın En Güzel Kadını' adlı Yeşilçam filminde hangi adda bir karakter yer almaktadır?" sorusunun yanıtı Türkan Moray'dı.

Yarışmacı Yeşilçam'ın unutulmaz kadın oyuncularının soyisimlerinde bir harfin değiştirildiği şıkları görünce "bu isimler gerçek mi" diye sordu. Kenan İmirzalıoğlu da gülerek "Gerçek olmayan bir şey sorulmaz burada" yanıtını verdi.

Genç yarışmacı risk almak istemediğini söyleyerek yarışmadan çekildi. Derya ismindeki yarışmacı 30 bin TL kazanarak yarışmadan ayrıldı.