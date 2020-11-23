Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının hikâyesi, Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandırdı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Serdar Mete 'nin hayat hikâyesi sunucu Kenan İmirzalıoğlu 'nu duygulandırdı. Geçirdiği trafik kazası sonra hafızasını kaybeden Mete'nin eşi de yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı ve ATV ekranlarında yayınlanan programın bu haftaki yarışmacılarından Serdar Mete'nin yaşadığı kaza ve sonrasında meydana gelenler duygulandırdı.

"Kazadan sonra oğlumu tanıyamadım"

Serdar Bey açıklamasında "Kazadan sonra kimseyi hatırlamadım. Çocuğumu getirdiler oğlum beni görür görmez üzerime atladı ama 'bu çocuğu götürün tanımıyorum' dedim. Alışmak zorundasın ama pes etmedim. Oğlumla şimdi eskisi gibiyiz" ifadelerini kullandı.

Serdar Mete'nin eşi ise "Çok zor bir süreç geçirdik. O benim uyuduğumu zannetti ama ben uyumadım. Oğlumun bu süreci en iyi şekilde anlatıp bağlarını kuvvetlendirmek için uğraştım" dedi.

Bu sözler karşısında duygusal anlar yaşayan İmirzalıoğlu, şunları söyledi:

"Çok güzel anlattınız. Fakat o uyuduğunu zannederken ben uyumuyordum sözü... Eşinizin vefası emekleri gerçekten çok belli. Aile olmak ne kadar önemli. Burada görüyoruz ki siz o aileyi ayakta tutmuşsunuz."