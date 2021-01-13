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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıdan cevabı sonrası 'Yayınlamasanız olur mu?' ricası

İmirzalıoğlu, yarışmacının ricasına gülerek karşılık verdi

13 Ocak 2021 15:59

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında üçüncü soruda elenen Esranur Balcı isimli yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu'ndan "Bu kısmı yayınlamasak olur mu?" ricasında bulundu. İmirzalıoğlu, yarışmacının ricasına gülerek karşılık verdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Esranur Balcı isimli yarışmacı "Bir belgeselde 'oldukça kuvvetli bir çene yapısına sahip bu etobur yırtıcılar...' şeklinde bahsedilen muhtemelen hangisidir?" şeklindeki soruya "Antiloplar" yanıtını verince elendi.

Doğru cevabın "Jaguarlar" çıkması üzerine yarışmacı, "Kafam heyecandan allak bullak oldu. Yazıklar olsun izlediğim belgesellere" ifadelerini kullandı.

"Yayınlamasanız olur mu?"

Ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna yarışmacı "Yayınlamasanız olur mu?" sözleriyle karşılık verdi. İmirzalıoğlu da yarışmacının bu isteğine gülerek karşılık verdi.

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