Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı, Zeki Müren ile ilgili soruyu bilemeyince şoke oldu: "Bunu hiç düşünmedim"

Kim Milyoner Olmak İster'in önceki akşam ekrana gelen bölümünde yarışmacı Sinem Demircan Karadağ isimli yarışmacı Zeki Müren'in seslendirdiği bir şarkı hakkındaki soruya yanlış cevap verince şoke oldu. Demirdağ, "İnanmıyorum, bunu hiç düşünmedim" dedi.