Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı, Zeki Müren ile ilgili soruyu bilemeyince şoke oldu: "Bunu hiç düşünmedim"

15 Şubat 2021 19:48
Kim Milyoner Olmak İster'in önceki akşam ekrana gelen bölümünde yarışmacı Sinem Demircan Karadağ isimli yarışmacı Zeki Müren'in seslendirdiği bir şarkı hakkındaki soruya yanlış cevap verince şoke oldu. Demirdağ, "İnanmıyorum, bunu hiç düşünmedim" dedi.
Yarışmacıya "Zeki Müren'in seslendirdiği 'Uçan kuşlar martılar/ yeşil tatlı bir bahar/ gülen şen sevdalılar vardı' sözlerinin geçtiği şarkının adı nedir?" diye soruldu. İlk barajı başarıyla geçen Karadağ ikinci soruya "Bitmeyen şarkılar" yanıtını verdi.
Cevabının yanlış olmasıyla şoke olan yarışmacı bin TL'lik ödülle ayrıldı.
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