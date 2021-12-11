‘Kim Milyoner Olmak İster’de trafik üzerine ders veren yarışmacı, trafik levhası sorusunda elendi

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ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' programında, insanlara nasıl araba kullanılacağı ve trafikte araç sürerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattığını söyleyen yarışmacı, bir trafik levhasının sorulduğu soruda elendi.

Sosyal medyadan yayınladığı videolarla trafikte dikkat edilmesi gerekenler ve trafikte rahat araç kullanmak üzerine tiyolar paylaştığını söyleyen Canan Ayaz, "Çevresi kırmızı şeritle kaplı, içi boş beyaz bir ters üçgen şeklindeki trafik işareti ne anlama gelir?" sorusuna yanlış cevap verdi.

İnsanlara trafikte nasıl araç kullanılacağı konusunda özel dersler verdiğini söyleyen Ayaz, soruyu görür görmez "Caps olabilirim" dedi. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise sorunun yanlış cevaplanması üzerine "Sanırım caps oldunuz Candan Hanım" dedi.