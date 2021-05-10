Kim Milyoner Olmak İster'de sürpriz evlilik teklifi; bir dönem Sihirli Annem'de rol alan yarışmacı...

Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak çıkan, bir dönem 'Sihirli Annem' dizisinde 'Kerem' karekterini oynayan Michele Cedolin , elendikten sonra stüdyodan ayrılmadan önce seyircilerin arasında oturan sevgilisinin yanına giderek evlilik teklifi etti. Evlilik teklifi alan kadın ise "Evet" cevabını verdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün akşam yayınlanan bölümünde eğitim görevlisi Michele Cedolin, kendisini desteklemek için stüdyoya gelen sevgilisine evlilik teklifi etti.

Yarışmacı Michele Cedolin, soruya yanlış cevap verdikten sonra stüdyodan ayrılmadan önce Kenan İmirzalıoğlu'ndan "Ben de bir soru sorabilir miyim?" diyerek söz hakkı istedi. Yerinden kalkarak seyirciler arasında oturan sevgilisi İrem Doğan'ın yanına giden Cedolin, diz çökerek sevgilisine "Benimle evlenir misin?" dedi. Teklif karşısında şoke olan Doğan, "Evet" diyerek sevgilisine sarıldı.

"Benim heyecanım başkaydı"

Gördüğü manzara karşısında hem şaşıran hem mutlu olan sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise çifti stüdyonun ortasına çıkartarak tebrik etti. Yarışmadan bambaşka bir heyecan yaşadığını söyleyen yarışmacı, "Soruları cevaplarken aslında benim heyecanım başkaydı" diyerek İmirzalıoğlu ile şakalaştı.