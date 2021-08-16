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Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıların tepkisini çekti

"Dikkatsizlik'ten sıkıldık"

16 Ağustos 2021 16:11

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yöneltilen "Raftan aldığı kutuyu üzerine okunaksız bir el yazısıyla 'Sabah akşam tok karnına' yazıp karşısındakine uzatan kişi muhtemelen kimdir?" şeklindeki soru eczacıların tepkisini çekti. 

ATV ekranlarının sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılardan birine yöneltilen soru eczacıların tepkisini çekti.

Soruda eczacılarla ilgili "Raftan aldığı kutuyu üzerine okunaksız bir el yazıyla 'Sabah akşam tok karnına' yazıp karşısındakine uzatan kişi muhtemelen kimdir?" ifadeleri kullanıldı.

Bu soru Türk Eczacılar Birliği'nden yapılan açıklamayla kınandı. Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Kim milyoner olmak ister ya da kim milyoner olmak için soruları cevaplamak ister bunu bilmiyoruz ama biz bu 'dikkatsizlik'ten sıkıldık. Özür dilemeye davet etmiyoruz, çünkü dilediğiniz özrü pandemide halk sağlığı adına çalışırken hayatını kaybeden eczacılar duyamayacak."

kim milyoner olmak isterkenan imirzalıoğlu

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