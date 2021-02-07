'Kim Milyoner Olmak İster'de doktorun "Omurilik sarımsağı" yanıtı dalga konusu oldu!

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Bir yarışmacı 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu için telefonla joker hakkını kullandı. Doktor olan jokerin 'Omurilik soğanı' yerine yanlış olan 'Omurilik sarımsağı' yanıtını vermesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Doktorun yanıtı verdikten sonra yarışmacıya 'Şıkları tekrar eder misin?" dediği de duyuldu ancak süre doldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Mehtap Gül Caymaz isimli yarışmacıya, 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu soruldu. Yarışmacı telefon jokeri hakkını kullandı.

'Bir fikrim var ama telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum' diyen yarışmacı, doktor olan bir arkadaşını aradı. Ancak sürenin bitmesine yakın telefondaki kişi şıklardan 'Omurilik sarımsağı' cevabını verdi. Yarışmacı ise jokerin söylediği şıkkı seçti. Cevap karşısında şaşıran Kenan İmirzalıoğlu, 'Arkadaşınız doktordu değil mi? Hangi bölüm?' sorusunu yöneltti.

Sosyal medyada gündem oldu

'Omurilik soğanı' yerine 'Omurilik sarımsağı' cevabını veren ve cevabı yanlış çıkan doktor ve o anlar sosyal medyada gündem oldu.