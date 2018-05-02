Kim Jong-un, eşini çekmeye çalışan foto muhabiri itti

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, tarihi Kore zirvesinde eşi Ri Sol Ju'yu Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-In ile tanıştırmaya hazırlanırken foto muhabiri itti. Kuzey Kore lideri Kim'in geçen hafta Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile birlikte gerçekleştirdiği tarihi zirve sırasında bir foto muhabirini elinin tersiyle ittiği anların görüntüleri yayımlandı. Görüntülerde Moon'un eşi Kim Jung-sook ile Kim'in eşi Ri Sol Ju içeriye girerken bir foto muhabirinin First Lady'lerin fotoğraflarını çekmek için Moon'un önüne geçtiği görülüyor.