T24 LogoT24 Logo
Haberler

Tankerle çarpışan balıkçı teknesindeki 3 kişi böyle kurtarıldı

10 Ocak 2020 12:56

Karadeniz'de Kilyos açıklarında tankerle çarpışması sonrası batan balıkçı teknesindeki 3 kişinin kurtarıldığı o anlar geminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde balıkçıların gemiye çıkışı görülürken batan balıkçı teknesinin kaptanı Fatih Coşkun'un kendisini almaya gelen amcasına sarıldığı o anlar görülüyor.

Kilyos açıklarında balıkçı teknesi ile Rus bayraklı bir tankerin çarpışması sonucu balıkçı teknesi batmıştı. Batan balıkçı teknesindeki 6 kişiden 3'ü batan teknelerinin pervanelerine tutunurken çevrelerinden geçen bir gemi tarafından kurtarıldı. O anlar ise geminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Batan geminin kaptanı Fatih Coşkun, kurtarıldıktan sonra sırılsıklam bir şekilde kendilerini kurtaran gemiden battıklarına dair anons yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 kişinin kurtarılmasının ardından batan teknenin kaptanı Coşkun'un amcası gemiyle geliyor. Kazadan kurtarılan kaptan ve amcasının sarıldığı o anlar da görüntülere yansıyor. Öte yandan kayıp 3 kişinin cesedinin yerinin tespit edildiği bildirildi.

ETİKETLER

kilyosbatan balıkçı teknesibakılçı teknesigüvenlik kamerasıkilyosta balıkçı teknesinin tankerle çarpışması

Diğer Videolar

Derbi sonrası Ali Koç tribüne indi; arbede yaşandı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Şubat 2020

Fenerbahçe ve Galatasaray derbinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi

Galatasaray'ın forveti Falcao'nun derbi öncesinde paylaştığı video beğeni topladı

Fenerbahçe ve Galatasaray kafileleri derbinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na doğru harekete geçti

Düz dünyacı Hughes, kendini atmosfere fırlatmaya çalışırken metrelerce yüksekten yere çakıldı; hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Başarısız öğrenci sınıf tekrarlayacak...

O Ses Türkiye'de Kürtçe ninni söyleyen Kasaç: Kürtçe isteğim hep...

Libya'da şehit düşen albay, sessiz sedasız toprağa mı verildi?...

İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem: Van'da 4'ü çocuk 9 kişi hayatını...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24