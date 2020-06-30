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Kilo aldığını sandı; hastanede ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu!

30 Haziran 2020 10:34

Erzurum’da bir kişi fazla kilo alma şikâyetiyle gittiği hastanede karnından futbol topu büyüklüğünde 10 kiloluk ur çıktığını öğrendi. 

Erzurum’da ikamet eden 44 yaşındaki Savaş Abu, kısa sürede karın bölgesinin şiştiğini gördü. Kilo aldığını sanan Abu, bu şikayetle Erzurum Şehir Hastanesine başvurdu. Doktorlar tarafından yapılan tetkikler sonucunda Savaş Abu’nun karnında ur olduğu belirlendi. Top şeklinde olan ve karnın bir yerinde toplanmış olan 10 kiloluk ur 10 saatlik başarılı bir operasyonla çıkarıldı.
10 saatlik başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Erzurum Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hamdi Sakarya, “ 10 saatlik başarılı bir ameliyat sonucunda hastamız sağlığına kavuştu” dedi.

“Kilo aldığımı sanıyordum ama 10 kiloluk ur çıktı”

Karnında futbol topundan daha büyük kitle olduğunu duyunca şaşırdığını söyleyen Savaş Abu ise, “Karnımda ki şişliğin sebebini kilolarım zannediyordum. Kilomun ve rahatsızlığımın artmasından dolayı Erzurum Şehir Hastanesine başvuruda bulundum. Yapılan tetkikler sonucunda doktorum bana karnımda futbol topundan daha büyük bir kitle olduğunu söyledi. Bunu duyunca şaşırdım. Ameliyat olmam gerektiğini söylediler. 10 saatlik ameliyat sonucunda sağlığıma kavuştum. Beni sağlığıma kavuşturan Doktoruma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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