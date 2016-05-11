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Kilis'te 24 saat: Savaştan kaçıp geldik, ama yine bombaların altında kaldık!

11 Mayıs 2016 15:44

Suriye'de IŞİD kontrolündeki bölgeden Kilis'e atılan roketler nedeniyle ölenlerin sayısı 20'yi aştı. Ocak ayından bu yana IŞİD'in en az 70 roket attığı Kilis'te halk "Neden engel olunmuyor?" diye tepki gösteriyor. BBC Türkçe'den Selin Girit ve Göktay Koraltan'ın haberine göre, Kilis'te okullar tatil edilmedi ama aileler, güvenlik kaygısı nedeniyle çocuklarını okula göndermiyor. Roket saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocuklardan biri beş yaşındaki Nisa Döne Sezer. Nisa'nın annesi Zehra, kızının cenazesinde "Yavrum, parka gitmeliyken mezarlığa geldin" diye isyan ediyor.

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