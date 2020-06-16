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Kılıçdaroğlu, Galatasaray Üniversitesi öğrencileriyle görüştü: 'Siyasi Ahlak Yasası' değimiz bir düzenlemeye ihtiyacımız var

16 Haziran 2020 10:46

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü öğrencileriyle telekonferans yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasi Ahlak Yasası değimiz, bugüne kadar olmayan bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Ayrıca siyasetin, toplumun hassas duygularıyla oynayarak oy devşirme gibi bir alana savrulmaması gerekiyor" dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü üyesi gençlerle bir araya geldi. Video konferans yöntemi ile yapılan toplantıda üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de tam anlamıyla bir hukuk devletini gerçekleştirmek, özümsemek için neler yapılabilir?” sorusuna, "Hukuk devletinin bütün kuralları ile geçerli olduğu bir devlet yapısını oluşturmak için önce topluma iyi bir eğitim vermek gerekiyor. Ahlaki temelleri güçlü bir toplum inşa etmemiz gerekiyor. Siyasi Ahlak Yasası değimiz, bugüne kadar olmayan bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Ayrıca siyasetin, toplumun hassas duygularıyla oynayarak oy devşirme gibi bir alana savrulmaması gerekiyor. Bunlar üzerinden siyaset yapılmalı. Bizde bir söz var: Balık baştan kokar. Baştaki kişi temiz ve dürüst olacak" yanıtını verdi. 

Gençlere, “Ödediğiniz vergiler nerelere harcanıyor?” sorusunu soran Kılıçdaroğlu, “Şehir hastaneleri, havaalanları yaptınız, köprüler, otobanlar, tüneller yaptınız, gayet güzel, itirazımız yok. Sadece şu soruyu öğrenmek istiyoruz. Bunları kaça yaptınız? Bu sorunun yanıtını, CHP’nin genel başkanı olarak ben bilmiyorum, 600 milletvekili de bilmiyor, 83 milyon vatandaş da bilmiyor. O zaman bana hangi hangi hukuk devletinden söz edeceksiniz?” diye konuştu.

Görüşme sırasında yargının durumu ve adaletsizliğe de değinen Kılıçdaroğlu, "İnsanlık tarihi, adaleti sağlama mücadelesi tarihidir. Çünkü bütün peygamberler adaleti sağlamak için görevlendirilmiştir. Bütün düşünürler adalet peşinde koşmuşlardır. Adalet üzerine yazılan şiirler, türküler, romanlar, sinemalar... Mahkemelerin adalet dağıtmadığını biliyoruz." diye konuştu. 

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