Kılıçdaroğlu'nun konuk olacağı programı engellemek isteyen AKP'li gruba polis müdahale etti

CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına konuk oldu. Ataşehir 'de gerçekleşecek olan yayın öncesi alana gelen AKP'liler programı engellemek istedi. Gerginliğe polis müdahale etti. Halk Tv'nin aktardığına göre arbedede bir polis su şişesinin isabet etmesi sonucu yaralandı. Ataşehir Belediye Basın Sorumlusu Tayfun Gönüllü, "Bütün izinlerin olmasına karşın aynı parkın içinde AKP'lilere de gösteri yapma izni veriliyor. Saat 20.00'da sonlardırmak zorundaydılar. Şu anda hala bitmiş değil. İlçe amiri zabıt tutup AKP'lilerin boşaltılmasını istemesine rağmen boşaltmadılar. Anlaşılır gibi değil" açıklaması yaptı.