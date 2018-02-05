Kılıçdaroğlu'nun 'anahtar' listesinde yer alan CHP PM üyesi: İyi ki AK Parti var

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuşan CHP PM Üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler'de sadece 5 ülkenin söz hakkına sahip olmasını eleştiren söylemlerine destek vererek, "Allah için doğruya doğru demek lazım, Erdoğan'ın dünya 5'ten büyüktür söylemi yanlış mı? Dünya sistemi karşısında biz muhalif değil miyiz? Nasıl sosyal demokratız o zaman?" dedi. Kılıçaslan, "İyiki Ak Parti var, ne güzel hem Trabzon'da hem Diyarbakır'da oy alıyor. İnsanlarımız arasında farklılıklar var ama o bir şekilde bunun birliğine hizmet ediyor. Ne güzel bir gerçek sosyal demokrat parti olsaydı, o da Diyarbakır'da ve Trabzon'da oy alabilseydi. İzmir'den yüzde 60 oy alıp, Diyarbakır'da, Yozgat'ta yüzde 1 oy alan bir parti Türkiye'nin birliğine katkı sağlayamaz" diye konuştu.