Kılıçdaroğlu’ndan şafak vaktinde 57. Alay yürüyüşü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Kurultayı’nın ikinci gününü, Çanakkale Savaşları sırasında İngiliz ve Anzak güçlerine karşı savaşan ve tamamı hayatını kaybeden 57. Alay’ın katettiği yolu adımlayarak başlattı. Yaklaşık 5.5 kilometre yürüyen Kılıçdaroğlu’na milletvekilleri ve kurultay için Çanakkale’de bulunan vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün sonunda 57. Alay’ın son tayınını temsilen kendisine ikram edilen somun ekmeği kabul eden Kılıçdaroğlu, “Tarihimizi iyi bilmeliyiz eğer 57. Alay’dakiler bize güzel bir Türkiye bıraktılarsa hepimiz bu güzel ülkede adalet içinde, birlikte ve huzur içinde yaşamalıyız” dedi.