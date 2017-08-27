T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kılıçdaroğlu’ndan şafak vaktinde 57. Alay yürüyüşü

27 Ağustos 2017 11:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Kurultayı’nın ikinci gününü, Çanakkale Savaşları sırasında İngiliz ve Anzak güçlerine karşı savaşan ve tamamı hayatını kaybeden 57. Alay’ın katettiği yolu adımlayarak başlattı. Yaklaşık 5.5 kilometre yürüyen Kılıçdaroğlu’na milletvekilleri ve kurultay için Çanakkale’de bulunan vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün sonunda 57. Alay’ın son tayınını temsilen kendisine ikram edilen somun ekmeği kabul eden Kılıçdaroğlu, “Tarihimizi iyi bilmeliyiz eğer 57. Alay’dakiler bize güzel bir Türkiye bıraktılarsa hepimiz bu güzel ülkede adalet içinde, birlikte ve huzur içinde yaşamalıyız” dedi.

ETİKETLER

Adalet Kurultayıyürüyüş

Diğer Videolar

'Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için 25 metre yükseklikte fıçıda yaşıyor, 2.5 aydır yere ayak basmıyor

23 farklı ülke vatandaşının konuşmasını taklit eden garsonu milyonlar izledi

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"

Muhabir, "Bana araba mı çarpsın?" deyince TCDD görevlisi: Beni ilgilendirmez

Hatalı basılmış 20 YTL'yi yıllarca sakladı; 50 bin liraya satıyor

Atlı faytonlar tartışma konusuydu; Bakan Varank, yerli üretim elektrikli faytonu test etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24