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Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Nasıl bir entelim size anlatayım

20 Ekim 2017 20:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlara yaptığı konuşmada CHP'nin hep 'entel partisi' olarak anıldığını söylerken "Nasıl bir entelim size anlatayım" ifadesini kullandı. Aydın'da muhtarlar buluşmasında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle: CHP entellerin partisi derler. Entellerden biri de benim arkadaşlar. Nasıl bir entelim size anlatayım. 7 kardeşimden okuyabilen sadece benim. Ve bunu gördüğünüz insana borçluyum. (Atatürk'ü gösteriyor) Dünyada paraya tamah etmedik. Demokrasilerde en büyük ölçü halkın desteğidir. Aynı şeyi defalarca söyledik. Her kuruşun hesabını millete vereceksin. Oy vermese de her vatandaşa hizmet gidecek. Ön yargılardan kurtulmaya ihtiyacımız var. Hep beraber düşünmek zorundayız. Sağlıklı düşündüğümüz zaman demokrasiyi güçlendirmiş olacağız. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifalarını istediği belediye başkanlarıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Birbirimize selam veremez hale geldik? Her şeyi ben biliyorum derseniz o ülkede demokrasinin dibine kibriti çakmış olursunuz. Hükümet, vali, beni haksız yere görevden aldı, giderim hakkımı ararım. Bu adalet arayışını gösterir. Haksız muameleyle karşı karşıya kaldım diyor. Siz hak dahi aramadan istifa edeceksiniz diyorsunuz. Çoluk çocuğu yok mu, demeyecek mi niye istifa ettin? Çocuğuna nasıl hesap verecek? Seçimle gelen birinin bu kadar ağır yaptırımla kalması doğru değildir. Aday göstermezseniz seçime girmez mesele biter, öbür türlü yanlıştır."

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