Kılıçdaroğlu'ndan ittifak yasa teklifine 7 maddelik itiraz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP ile MHP milletvekillerinin gece yarısı TBMM'de yasalaştırdığı "İttifak yasa teklifi'ne tepki göstererek, "Bu teklif seçim güvenliğini ortadan kaldıracak. Referandumda geçersiz olan mühürsüz oy pusulaları şimdi geçerli hale gelecek. Bu teklif referandumun gayrimeşru olduğunun kanıtıdır" ifadesini kullandı. CHP Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: İttifak yasasını çıkardılar. Bu yasa teklifinin 7 özelliği var. 1- Haksız temsil artıyor, milli irade gasp ediliyor. 2- Baraj fiilen artarak devam ediyor. 12 Eylül yüzde 10 barajını getirmişti. 20 Temmuz darbecileri bunu savunuyor. İki baraj getiriyorlar, bir yüzde 10, bir yüzde 51. 3- Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı. Temsilde adalet ortadan kalkıyor. 4- Bu teklif seçim güvenliğini ortadan kaldıracak. Bu ne demektir, referandumda geçersiz olan mühürsüz oy pusulalarının şimdi geçerli olmasıdır. Bu teklif referandumun gayrımeşru olduğunun kanıtıdır. 5- Bu teklif aynı zamanda sopalı bir seçim hazırlığıdır. Polisler sandık çevresine girebilecek. 6- Partilerin denetimini azaltma amaçlanmaktadır. Hanedanın memurları sandığın başında görev yapacak. 7- Vali istediği sandığı istediği yere koyabilecek. Buradan milletime sesleniyorum. Masa başında milletvekili sayısını artıracağız diye düşünenleri sandığa gömeceğiz.