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Kılıçdaroğlu'ndan, İlker Başbuğ tepkisi: Devletin bütün sırlarına vakıf olan bir adamı, terörist diye hangi şerefsizler hapse attı?

13 Şubat 2018 17:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında son 13 yılda Türkiye'nin DNA'sı ile oynandı dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Ordumuzun Afrin'de yaptığı harekatı destekledik. Ordumuzun yaptığı mücadele Türk halkının mücadelesidir, Erdoğan'ın mücadelesi değildir. Vatani görevdir bunun adı, parti görevi değildir. Siz vatani görevi parti görevine dönüştürüyorsunuz. Son 13 yılda Türkiye'nin DNA'sı ile oynandı. Ordu, Ergenekon, Balyoz operasyonlarını kim yaptı? FETÖ'nün ordunun içinde yuvalanmasını sağlayanlar hangi şerefsizlerdi? Genelkurmay Başkanı'nı terörist diye hapse attılar. Devletin bütün sırlarına vakıf olan bir adamı terörist diye hangi şerefsizler hapse attılar. Kalkmış bana şereften namustan bahsediyor. Şeref ve namus yoksunu bir insan, şeref ve namustan söz edemez. Her türlü desteği verdiler. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 4 komutan istifa etmek zorunda kaldı"

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