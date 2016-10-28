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Kılıçdaroğlu'ndan hükümete: İçlerindeki Bylockçuları elemek için seçime gitmek istiyorlar!

28 Ekim 2016 14:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin erken seçime gideceğini ileri sürerek "Benim merak ettiğim şey şu; ya tek başına yönetiyorsun niye seçime gidiyorsun. İçlerindeki Bylockçuları elemek için. Zaten tek partisin" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle: "Başkanlık sistemi niçin, muhalefet olmasın, medyada yazmasın ‘sadece beni yazsın’ diye. Dünyada böyle bir sistem yok. Biz zaten her koşulda seçime hazırız. Bölgelere milletvekillerimiz gidiyor. Biz siyasi partiyiz. Benim merak ettiğim şey şu; ya tek başına yönetiyorsun niye seçime gidiyorsun. İçlerindeki Bylockçuları elemek için. Zaten tek partisin. Anlarım 7 Haziran’dan sonra koalisyon ortamı çıktı. Tek parti yönetsin diye terör olayları arttı vesaire. O dönemi anlarım. Kendi için tutarlı bir yanı vardır. Tek başlarına iktidarlar ve “Biz yönetemiyoruz bu ülkeyi” diyorlar. 550 milletvekili çıkarsalar yine de yönetemezler. Çünkü Adalet ve Kalkınma partisi ülkeyi yönetme dinamizmini kaybetmiştir."

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Kemal KılıçdaroğluByLock

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