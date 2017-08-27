Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Kimse size altın tabak içinde siyaseti ikram etmez, mücadele ederek alacaksınız

Gonca Tokyol - T24/Çanakkale Çanakkale'nin Kocadere mevkiinde düzenlenen Adalet Kurultayı'nın ikinci gününde, ana sahnede gerçekleştirilen panele katılmadan önce gençlik çalıştaylarının yapıldığı çadıra uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerin siyasete daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini belirterek, "Gençler, "Bunlar biraz kenara çekilsin, bize alan açsın" diye beklememeli. Alanı siz kendiniz yaratacaksınız. Birileri size altın tabak içinde siyaseti ikram etmez. Siyaseti siz kendiniz mücadele ederek alacaksınız. Mücadele etmezseniz, odalarınızda oturursanız, olmaz bu iş. Mücadele ise sonuna kadar mücadele. Kavgaysa sonuna kadar mücadele" dedi. "Eğer bu parti dünyanın en eski ve köklü partilerinden biriyse, bunun nedeni gençliğin bu partiye sürekli ilgi göstermesidir, kuşaktan kuşağa demokrasiyi, bağımsızlığı, özgürlüğü, kadın-erkek eşitliğini, yargı bağımsızlığını, medya bağımsızlığını aktarmasındandır" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, kurultay kapsamında önümüzdeki günlerde gençlerle yeniden bir araya geleceğini ve onları dinleyeceğini söyledi.