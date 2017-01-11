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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet videosu

11 Ocak 2017 19:38

Rejim değişikliği getiren Anayasa teklifi görüşmelerinin sürerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından bir video paylaşarak "Bizler, istiklalimizi ve Cumhuriyetimizi korumayı birinci vazife bilenleriz..." notunu düştü. Kılıçdaroğlu'nun İzmir Marşı üzerine seslendirme yaptığı video klibinde; yaşanan dönemsel değişiklikler çizimlerle resmedildi. Gezi olaylarının da hatırlatıldığı video klibinde, 15 Temmuz sürecini hatırlatan görsellere yer verildi. Kılıçdaroğlu, video klibin sonunda, "Bizler, gözünü kırpmadan kanını bu vatana feda edenlerin, Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Allah'ından utansın bu yoldan dönenler diyenlerdeniz" ifadesini kullandı.

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Kemal KılıçdaroğluCumhuriyet videosuTwitter

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