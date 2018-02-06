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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey!

06 Şubat 2018 18:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Genelde kısır tartışmalara girmem. Doğru da bulmam. Ama Erdoğan bir türlü dilini kontrol edemiyor. Bitlis'te konuşmuş. Ey Bay Kemal diyor; buyur Recep Bey.... "PYD/YPG terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla. Vallahi de billahi de ben yiğidim. Anadolu'nun Köroğlusu, efesiyim. 50 sefer söyledim, meydanlarda, televizyonlarda söyledim. Bunlar terör örgütüdür. Ben sana soracağım. Sen yiğit misin? Sen de yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey, karşıma çıkarsın. Benim tankım yok, tüfeğim yok, polisim yok, valim yok, ordum yok, kaymakamım yok, Allah'ım var, Allah'ım. Çıkacaksın karşıma. Yalan, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal edene yakışmaz. Sen hala El Nusra terör örgütü müdür, değil midir, söyleyemiyorsun" dedi.

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