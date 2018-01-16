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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Benden niye korkuyorsun?

16 Ocak 2018 17:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın CHP İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu'na yönelik sözlerine cevap veren Kılıçdaroğlu, "Bugün, daha önceki saatlerde konuşan Genel Başkan (Erdoğan), bizim İstanbul İl Başkanımız ile ilgili bir sürü laflar etmiş. Korksun veya korkmasın İstanbul İl Başkanımız bugün onun cevabını verecek. Benimle ilgili bir şeyler söylemiş. Sevgili Erdoğan, benden niye korkuyorsun? Sen daha uzun boylusun, gel karşıma bana söyleyeceğini adam gibi karşıma çık yüzüme söyle." dedi.

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