Kılıçdaroğlu'ndan Ceyhan Belediye Başkan adayı'na tam destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde CHP'nin Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Kadir Aydar ile beraber kısa bir video çekerek, Ceyhanlılara Kadir Aydar'a destek vermeleri konusunda çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ceyhan Belediye Başkan adayı Kadir Aydar'ı yanına alarak yaptığı açıklamada, "Sevgili Ceyhanlılar, Kadir Aydar'ı size emanet ediyorum. İlk yapacağı iş Ceyhan'ın bütün yollarını düzeltmek. Herkes rahatlıkla caddelerinde, meydanlarında gezecek. O kendisi Ceyhan'ı vakfetti, Ceyhan'ı bölgenin yıldızı haline getirecek. Ben ona çok güveniyorum siz de ona güvenin" dedi.