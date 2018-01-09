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Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan Binali Yıldırım'a: Bakanlık yaptın, yolu, köprüyü, fiyatları bile bilmiyorsun

09 Ocak 2018 17:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakanlar Kurulu toplantısında olağanüstü hâlin 6. kez uzatılması kararına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "OHAL'i yeniden uzatıyorlar. Parlamento tamamen devredışı. OHAL'i yeniden niye getiriyorsun? FETÖ ile mücadele ise yap kardeşim. FETÖ ile mücadele değil muhalefetle mücadele ediyorlar" dedi. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Kamyon işçilerinin de sorununu dile getirdik. İlk kez bunu TBMM'de bütçe görüşmelerinde dile getirdik. Kamyon şoförlerinin derdini dile getirdik. Arkasından sayın Binali Yıldırım beni eleştirdi. "Sen bilmezsin" dedi. "Onların durumu çok iyi, keyfi de yerinde " dedi. Keyfiniz yerindeyse, dünyanın en pahalı köprülerinden sizi zorla geçirtiyorlarsa siz o zaman isyan etmeyin. Aranızdan bir kişi çıkıp sorunu varsa, tamamını bir tarafa bırakıp, onun sorununa sahip çıkarım. Sayın Binali Yıldırım rakamlar da vermişti. Kendisi bir de Ulaştırma Bakanlığı da yaptı. Arkadaşlarımız bindiler bir TIR'a, Ankara'ya kadar geldiler. Para ödediler, tek tek çıkardılar. O belgeleri bir yazı ile Binali Yıldırım'a göndereceğim. Bakanlık yaptın, yolu, köprüyü, fiyatları bile bilmiyorsun diye belgeleri göndereceğim. Beni asıl üzen hükümetin bu kadar duyarsız olması. Ben hiç duymadım, 'biz hayatımızdan memnunuz' diyen. İki elim yakanızdadır, senin sorununu çözmek için Meclis'te, yolda ben kavga ediyorum. Senden sadece bir oy bekliyorum 2019'da" dedi.

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