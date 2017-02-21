Kılıçdaroğlu'ndan anayasa değişikliği için Galatasaray - Fenerbahçe örneği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'başkanlık' anayasasını Galatasaray - Fenerbahçe örneği vererek eleştirdi. Cumhurbaşkanının tarafsızlık ilkesiyle hareket etmesini belirten Kılıçdaroğlu konuya ilişkin şöyle konuştu; Sayın Erdoğan'a yürekten teşekkür ediyorum yine. 'Bir insanın karakterinde tarafsız olmak diye bir şey olur mu' dedi. Peki TBMM'de tarafsızlık yemini eden kimdi? Galatasaray-Fenerbahçe maçında Galatasaray Başkanı hakem olabilir mi? 'Görevimi tam bir dürüstlük ve tarafsızlıkla yerine getireceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim'dedi. Peki anayasa değişikliğinde yargı bağımsızlığının yerine niye tarafsızlık eklediniz. Peki Cumhurbaşkanı referandum sonrası Meclis'e gelip yemin etmeyecek mi?