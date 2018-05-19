Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı: Bizim için bir sabah yıldızıdır

Twitter hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "19 Mayıs 1919 bizim için bir sabah yıldızıdır. 19 Mayıs 1919 karanlığın bitişini müjdeler" ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla videolu kutlama mesajı yayımladı. Mesajına, "19 Mayıs 1919 bizim için bir sabah yıldızıdır. 19 Mayıs 1919 karanlığın bitişini müjdeler" diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi: "Bir milletin bağımsızlık yolunda umutlarının yeşermeye başladığı 19 Mayıs'ı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin gençlerine armağan etti. Bugün, Türkiye bir kez daha gençlerinden çok şey bekliyor. Gençlerimizle omuz omuza yeni bir Türkiye inşa etmenin tam zamanı, 24 Haziran'da güçlü bir Türkiye'ye adım atmanın tam zamanı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 99'uncu yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve minnetle anıyorum."