T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı: Bizim için bir sabah yıldızıdır

19 Mayıs 2018 15:51

Twitter hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "19 Mayıs 1919 bizim için bir sabah yıldızıdır. 19 Mayıs 1919 karanlığın bitişini müjdeler" ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla videolu kutlama mesajı yayımladı. Mesajına, "19 Mayıs 1919 bizim için bir sabah yıldızıdır. 19 Mayıs 1919 karanlığın bitişini müjdeler" diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi: "Bir milletin bağımsızlık yolunda umutlarının yeşermeye başladığı 19 Mayıs'ı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin gençlerine armağan etti. Bugün, Türkiye bir kez daha gençlerinden çok şey bekliyor. Gençlerimizle omuz omuza yeni bir Türkiye inşa etmenin tam zamanı, 24 Haziran'da güçlü bir Türkiye'ye adım atmanın tam zamanı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 99'uncu yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve minnetle anıyorum."

ETİKETLER

kılıçdaroğlukılıçdaroğlu 19 mayıs mesajı19 mayıs 1919chpgençlik ve spor bayramı

Diğer Videolar

Yönetmen Evrenol: Adana Sıfır Bir'in artı 13 yaş sınırı aldığı yerde Peri'ye artı 16 verilmesini kim ciddiye alır

Turizm Bakanı'nın eşinin çığ faciası yaşandığı sırada, Kars'ta gittiği eğlenceye ait görüntüler AKP'yi karıştırdı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Şubat 2020

HDP'den Meclis'teki partilere çağrı: Vangölü'nün kenarına saray yapımının konuşulacağı oturuma katılmayalım

O Tiktok fenomeni yoğun bakımda; 'reklam çekeceğiz' deyip öldüresiye dövdüler

AKUT kurucularından Yılmaz Sevgül: İnsan sesi değil, iş makineleri çığı tetikler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24