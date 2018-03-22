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Kılıçdaroğlu'dan ittifak açıklaması

22 Mart 2018 13:42

Şirin Payzın'ın sunduğu 'Ne Oluyor?' programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin ittifak yaklaşımı hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Biz ittifaka karşı değiliz. Siyasal partiler ittifak yapabilirler. Biz yüzde 10 seçim barajına karşıyız. Bu barajı Kenan Evren ve arkadaşları getirdi. 12 Eylül darbe hukukunun bir parçası. Niye darbe hukukunu savunuyorlar? Baraj çok yüksek. Niye kaldırmıyorlar? Çünkü korkuyorlar. Barajın kalkması lazım. Şu anda benim kalkıp 'Biz ittifak yapacağız' demem çok doğru değil. Önce ittifakın yararları - zararları, getirileri - götürülerine bakılmalı" dedi.

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