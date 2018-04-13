Kılıçdaroğlu'dan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında fezleke hazırlanması için savcılara talimat verildiğini savunarak, ''Sanıyorlar fezleke hazırlanacak biz geri adım atacağız. Bir milim atmayız'' dedi. Konya'da, Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Bütün vatandaşlarıma söylüyorum artık düşünme zamanı. Bu memleketi bu hale getiren Ankara'da oturan cebini düşünen beylerdir. 'Devlet memuruyken maaş dışında para kazanmadı' diyorlar. Evet haram yemedim yolsuzluk yapmadım. Haram yemeyi marifet sayıyorlar. CHP iktidar olursa sen ve yandaşların malı götüremeyeceksiniz. Haram yedirmeyeceğim size. Oturacaksın her türlü dümeni çevireceksin savcılara talimat vereceksin 'Kılıçdaroğlu için fezleke hazırlayın.' Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz. Sanıyorlar fezleke hazırlanacak biz geri adım atacağız. Bir milim atmayız. Sevgili Erdoğan sen ve yandaşların Man Adası'ndaki o şirkete 15 milyon dolarlık mal sattınız. Sevgili Erdoğan bu 15 milyon dolarlık neyi sattın sen? Bu parayı Türk Lirası'na çevirdin mi çevirmedin mi? Ben böyle konuştuğum için yine savcılar harekete geçecek Kılıçdaroğlu ile ilgili fezleke düzenleyelim diyecekler düzenlemezseniz şerefsizsiniz."