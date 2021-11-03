Kılıçdaroğlu Yozgat'ta konuştu: Son 20 yılda burada irili, ufaklı 230’un üstünde fabrika kapandı; işsizliğin olduğu yerde insanları tutamazsınız

Yozgat'ta STK, Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Son 20 yılda burada irili, ufaklı 230’un üstünde fabrika kapandı. 2000’li yıllarda 680 bin olan nüfus, 419 bine kadar düştü. Oysa söz verirken nüfusu iki katına çıkarmaktan bahsediyorlardı" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

"İktidar partisine hep oy verdiniz, dünya kadar söz verildi size. 'Siz bize oy verin gerisi önemli değil.' Naısl oluyor da 680 bin olan nüfus, 419 bine kadar düşüyor Yozgat'ın nüfusu. Yozgat yaşanamayacak bir kent mi ki Yozgatlı Yozgat'ı terk ediyor. Son 20 yılda burada irili, ufaklı 230’un üstünde fabrika kapandı. Bu fabrikalarda insanlar çalışıyordu değil mi? Nasıl oldu da bu fabrikalar kapandı. Gazeteci Saygı Öztürk'ün bir yazısı var. Fuat Oktay buraya gelir, cümleleri aynen şöyle; 'Biz geçmişi tartışmayacağız, tutarlı projelerle Yozgat için ne gerekiyorsa yapacağız. 2023'e kadar Yozgat'ın nüfusunu nasıl iki katına çıkaracağımıza bakacağız.' Hedef doğru, hedef gerçekleşti mi? Tam tersine her sene Yozgat'ın nüfusu düştü. İşsizliğin olduğu yerde insanları tutamazsınız."