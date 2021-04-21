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Kılıçdaroğlu: Yine kürsüden bağırıyor; 'Eyyy Kılıçdaroğlu...' Ne olursa olsun, tek bir geri adım atarsam namerdim!

Kılıçdaroğlu, grup toplantısındaki konuşmasından bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı

21 Nisan 2021 16:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Yine kürsüden bağırıyor; “Eyyy Kılıçdaroğlu...' Ne olursa olsun, bana ne yaparlarsa yapsınlar, tek bir geri adım atarsam namerdim!" dedi. 

Kılıçdaroğlu, grup toplantısındaki konuşmasından bir bölümü sosyal medya hesabından paylaşarak Erdoğan'a göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşıma "Yine kürsüden bağırıyor; 'Eyyy Kılıçdaroğlu...' Ne olursa olsun, bana ne yaparlarsa yapsınlar, tek bir geri adım atarsam namerdim!" notunu düştü. 

Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında konuşmuş ve 128 milyar dolar iddialarıyla ilgili "Ne rakam doğru ne rakama yüklenen anlam doğru ne de bu rakam üzerinden yürütülen kampanya doğru. Baştan sona yanlış, baştan sona cehalet" demişti. 

 

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