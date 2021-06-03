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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Merkez Bankası yanıtı: Senin şahsi paran olsa eyvallah bedava da verebilirsin, para milletin parası

03 Haziran 2021 14:39

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankası'nın parası sorulur mu?" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Senin şahsi paran olsa eyvallah bedava da verebilirsin.Para milletin parası." dedi.

Aydın’da Kanaat Önderleri ve Muhtarlar Buluşması'na katılan Kılıçdaroğlu, ‘Merkez Bankası’nın parası nereye gittiği sorulur mu?’ diyorlar devleti yönetenler. Bu para senin şahsi paran olsa eyvallah bedava da verebilirsin. Para milletin parası. Bütün demokrasilerde sorulur. Çiftçide, esnafta sorunumuz var. Sanayici önünü göremiyor. Çok sayıda gencimiz işsiz, 10 milyonu aşkın işsizimiz var. Türk lirası eriyor. Türkiye Cumhuriyeti’nde hükümet kendi vatandaşından dolar üzerinden borç alıyor.'Bir soru sorduk, ‘128 milyar dolar nerede’ diye. Nereye gitti bu para? Eskiden Merkez Bankası döviz satardı, ihale açardı, ihale fiyatları alınırdı, dövizi satardı sonra bunu kendi internet sistesine koyardı, bizler de öğrenirdik, kimse de bir şey demezdi.'‘ ifadelerini kullandı.

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